Сначала бывший кричал на модель, потом несколько раз разбил ей телефон, пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН. После конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" ситуация начала ухудшаться.

К слову "Мисс Вселенная Украина" стала жертвой домашнего насилия: модель шокировала фото в синяках

Анастасия Суббота рассказала, что в 2020 году на 4 месяца расходилась с мужем. Дело в том, что он избил модель, разнес квартиру и выломал межкомнатные двери, а телефон девушки выбросил из окна.

Я пыталась написать своим близким с компьютера. Тогда первый раз они увидели, что случилось,

– вспомнила она.

По словам Анастасии, у мужчины были проблемы с алкоголем. Когда в 2021 году модель забеременела, начался моральный буллинг с его стороны: говорил, что она никому не нужна с ребенком, будет некрасивая и толстая.

Тяжело было последние два года. Мы больше проводили времени вместе – это когда началась война и мы были за границей. Если таких жестких лет, то их было три,

– призналась Суббота.

Через шесть лет "Мисс Украина Вселенная 2019" в конце концов решила разорвать эти отношения. Она поняла, что мужчина не изменится, также появился страх, что ребенок может остаться без мамы.

Анастасия Суббота рассказала об абьюзе в отношениях

Когда пара была в Украине, Анастасия Суббота ни к кому не обращалась за помощью, ведь мужчину знало немало людей. Когда же модель решилась признаться родным о домашнем насилии, бывший начал обвинять во всем ее. Уже в Австрии девушка однажды вызвала полицию, которая все задокументировала.

Ребенок два раза видел это все и слышал крики, последний раз он ее немного толкнул, я стала на ее защиту, и он ударил меня при ребенке. Она замерла. Мне было очень больно смотреть в ее напуганные глаза. Тогда ей было два года и четыре месяца.

– рассказала Анастасия.

Стоит отметить, что семья встретила войну в ОАЭ: они вылетели из Украины 20 февраля 2022 года. Провели там два месяца и отправились в Хорватию, где пробыли 8 месяцев. Моральное и физическое насилие продолжалось.

Меня морально спасала только моя маленькая дочь. Затем мы переехали в Австрию, в Вену. Там мне было немного лучше, потому что он большую часть времени проводил в Хорватии, я могла немного успокоиться, проводить нормально время с ребенком, сесть и поехать на машине в Украину, я очень скучала,

– отметила модель.

В день рождения мужа Анастасия Суббота окончательно решила вернуться в Украину, поскольку он в очередной раз проявил агрессию. Сейчас они не общаются, но бывший до сих пор пытается навредить модели.