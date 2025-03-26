Так, первым хедлайнером Atlas Festival 2025 стала группа "Бумбокс", которая в этом году празднует 20-летие. Интересно, что фестиваль также отмечает юбилей – 10 лет, передает Show 24 со ссылкой на инстаграм фестиваля.

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Уже второй год подряд легендарная группа становится хедлайнером Atlas Festival. Поклонники творчества "Бумбокс" смогут насладиться живым выступлением коллектива. Это также возможность объединиться ради большой цели – собрать 100 миллионов гривен для Вооруженных Сил Украины.

Единственный концерт группы в Украине в 2025 году состоится именно здесь – на крупнейшем музыкальном событии страны,

– говорится в заметке Atlas Festival.

Кто еще выступит на Atlas Festival 2025

Кроме того, впервые на Atlas Festival выступит литературно-музыкальное объединение МУР. Прозвучит песня "Хризантемы" Анастимозы, которая пришлась по душе фанам игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Свои хиты исполнит рок-группа O.Torvald. К тому же на сцену фестиваля вернется певец YAKTAK.

Известно, что на Atlas Festival 2025 также выступят Parfeniuk, Domiy, группа "Хейтспич", Tember Blanche, Nikow, KOLA, "СТРУКТУРА Счастья". Анонс других хедлайнеров организаторы объявят вскоре.

Напомним, что Atlas Festival 2025 состоится 18-20 июля на территории столичного ТРЦ Blockbuster Mall. Событие пройдет под лозунгом "Объединяет. Вдохновляет. Помогает".

Самые выгодные билеты уже можно приобрести на сайте, однако их количество ограничено.