Также группа презентовала атмосферный клип на этот трек. Сообщает Show 24 со ссылкой на официальный ютуб-канал Евровидения.

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Новая версия Bird of Pray отличается минималистичным звучанием без бэк-вокала. Даниил и Валентин Лещинские и Федор Ходаков сделали акцент на нежном инструментальном сопровождении, где основой композиции стала партия пианино.

Под клипом на видеоработу музыканты обратились к европейской аудитории с важным посланием о поддержке Украины.

Мы надеемся подарить вам эмоции, которые вы, возможно, забыли или, возможно, никогда раньше не испытывали. Для нас сцена Евровидения – это больше, чем просто выступление – это платформа для обмена важными сообщениями с миром. И наш главный месседж таков: не забывайте о реальности, с которой Украина продолжает сталкиваться. Несмотря на то, что мир может устать или отвлечься, наша борьба остается ежедневной. Нам все еще нужна ваша поддержка, ваше понимание и ваше сочувствие,

– отметили музыканты.

Также Даниил, Валентин и Федор выразили слушателям благодарность за поддержку украинской музыки.

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн

Для справки! Для Ziferblat это уже третья попытка представить страну на международном песенном конкурсе. В 2024 году они даже заняли второе место в Нацотборе.

Евровидение-2025 состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы международного песенного конкурса состоятся 13 и 15 мая, а финал – 17 мая 2025 года.