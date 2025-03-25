Теперь она призналась, хочет ли во второй раз поехать на Евровидение. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Новый канал".

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Так, выяснилось, что пока Alyona Alyona не планирует участвовать в песенном конкурсе. В то же время она призналась, что готова была б присоединиться к участию в Евровидении не в роли певицы.

Точно не в ближайшее время. Возможно, как продюсер мне было бы интереснее,

– поделилась исполнительница.

Что известно об участии alyona alyona и Jerry Heil в Евровидении-2024

В прошлом году международный песенный конкурс проходил в мае в Мальме, Швеция, на стадионе Malmö Arena.

Представительницы Украины на Евровидении-2024 выступали с треком Teresa & Maria.

По результатам голосования наша страна заняла 3 место, однако победу на песенном конкурсе одержали представители Швейцарии Nemo. Победители Евровидения-2024 выступали с треком The Code.

Напомним, о том, кто едет на Евровидение 2025 от Украины стало известно 8 февраля. В этом году нашу страну будет представлять Ziferblat. Alyona Alyona поддержала группу. Она считает, что музыканты имеют особый стиль, чем заинтересовывают слушателей, а их конкурсная композиция Bird of pray "показывает, что наша музыка – разноцветная и содержит очень много различных элементов".