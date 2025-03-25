Тепер вона зізналася, чи хоче вдруге поїхати на Євробачення. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Новий канал".

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Так, з'ясувалося, що наразі alyona alyona не планує брати участь в пісенному конкурсі. Водночас вона зізналася, що готова була долучитися до участі в Євробаченні не в ролі співачки.

Точно не найближчим часом. Можливо, як продюсер мені було б цікавіше,

– поділилася виконавиця.

Що відомо про участь alyona alyona та Jerry Heil в Євробаченні-2024

Торік міжнародний пісенний конкурс проходив у травні в Мальме, Швеція. Всі заходи відбувалися на стадіоні Malmö Arena

Представниці України на Євробаченні-2024 виступали з треком Teresa & Maria.

За результатами голосування наша країна посіла 3 місце, водночас перемогу на пісенному конкурсі здобули представники Швейцарії Nemo. Переможці Євробачення-2024 виступали з треком The Code.

Нагадаємо, про те, хто їде на Євробачення 2025 від України стало відомо 8 лютого. Цьогоріч нашу країну буде представляти Ziferblat. Alyona Alyona підтримала гурт. Вона вважає, що музиканти мають особливий стиль, чим зацікавлюють слухачів, а їхня конкурсна композиція Bird of pray "показує, що наша музика – різнобарвна та містить дуже багато різних елементів".