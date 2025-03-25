Вони також розповіли про режисера номера та їхні репетиції. Повідомляє Show 24 з посиланням на RFI.

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Так, Даниїл і Валентин Лещинські поділилися, що близько місяця тому сформували повноцінну режисерську команду. Режисером їхнього номера стала жінка, проте поки вони не розсекречують хто саме.

За словами музикантів, номер повністю відрізнятиметься від того, що глядачі бачили на Національному відборі. Водночас подробиці артисти не розкрили, щоб протримати інтригу.

Уже місяць, як у нас сформовано режисерську команду, є режисерка. І так, це дівчина. Зміни в номері кардинальні, він наразі зовсім інший. Це поки що все, що ми можемо сказати. Ви побачите, що нічого спільного з тим, що ми показували на Нацвідборі, там не буде,

– зазначив Даниїл.

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Репетиції гурту проходять регулярно, причому частина команди бере участь у них дистанційно.

Декілька людей із нашої режисерської команди фізично не перебувають в Україні, тому їм доводиться приїжджати. Але за можливості ми постійно репетируємо онлайн або офлайн,

– розповів фронтмен колективу.

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