Они также рассказали о режиссере номера и их репетициях. Сообщает Show 24 со ссылкой на RFI.

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Так, Даниил и Валентин Лещинские поделились, что около месяца назад сформировали полноценную режиссерскую команду. Режиссером их номера стала женщина, однако пока они не рассекречивают кто именно.

По словам музыкантов, номер будет полностью отличаться от того, что зрители видели на Национальном отборе. В то же время подробности артисты не раскрыли, чтобы продержать интригу.

Уже месяц, как у нас сформирована режиссерская команда, есть режиссерка. И да, это девушка. Изменения в номере кардинальные, он сейчас совсем другой. Это пока что все, что мы можем сказать. Вы увидите, что ничего общего с тем, что мы показывали на Нацотборе, там не будет,

– отметил Даниил.

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Репетиции группы проходят регулярно, причем часть команды участвует в них дистанционно.

Несколько человек из нашей режиссерской команды физически не находятся в Украине, поэтому им приходится приезжать. Но по возможности мы постоянно репетируем онлайн или офлайн,

– рассказал фронтмен коллектива.

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