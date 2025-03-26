Так, першим хедлайнером Atlas Festival 2025 став гурт "Бумбокс", який цьогоріч святкує 20-річчя. Цікаво, що фестиваль також відзначає ювілей – 10 років, передає Show 24 з посиланням на інстаграм фестивалю.

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Вже другий рік поспіль легендарний гурт стає хедлайнером Atlas Festival. Прихильники творчості "Бумбокс" зможуть насолодитися живим виступом колективу. Це також можливість об'єднатися заради великої мети – зібрати 100 мільйонів гривень для Збройних Сил України.

Єдиний концерт гурту в Україні у 2025 році відбудеться саме тут – на найбільшій музичній події країни,

– йдеться у дописі Atlas Festival.

Хто ще виступить на Atlas Festival 2025

Крім того, вперше на Atlas Festival виступить літературно-музичне об'єднання МУР. Прозвучить пісня "Хризантеми" Анастимози, яка припала до душі фанам гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Свої хіти виконає рок-гурт O.Torvald. До того ж на сцену фестивалю повернеться співак YAKTAK.

Наразі відомо, що на Atlas Festival 2025 також виступлять Parfeniuk, Domiy, гурт "Хейтспіч", Tember Blanche, Nikow, KOLA, "СТРУКТУРА ЩАСТЯ". Анонс інших хедлайнерів організатори оголосять незабаром.

Нагадаємо, що Atlas Festival 2025 відбудеться 18-20 липня на території столичного ТРЦ Blockbuster Mall. Подія пройде під гаслом "Обʼєднує. Надихає. Допомагає".

Найвигідніші квитки вже можна придбати на сайті, однак їхня кількість обмежена.