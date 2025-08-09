Анастасия Нестеренко, жена Константина Темляка, вышла на связь с фанами в инстаграм-сториз, передает Show 24. Она призналась, что некоторую информацию узнала только вчера.
Актриса поделилась, что сначала действительно стала на защиту мужа. Однако она не поддерживает и не оправдывает насилие. Анастасия добавила, что не может отвечать за поступки другого человека.
Друзья, я не отвечаю за слова и поступки другого человека. По поводу упреков, что я поддерживаю и оправдываю насилие – со мной такого не было. Конечно, я сначала стала в защиту, потому что это моя семья. Какую-то информацию я узнала вчера. Что шокировало. Воздержитесь от гнили и комментариев в мой адрес, пожалуйста. Я не имею к этому никакого отношения,
– сообщила Анастасия Нестеренко.
Реакция Анастасии Нестеренко / Фото из инстаграм-сториз
Напомним, в августе прошлого года Анастасия Нестеренко и Константин Темляк поженились. Они расписались в Харькове. К тому времени Константин уже присоединился к рядам ВСУ. Пара снялась в клипе Jerry Heil и YARMAK – "С какого ты этажа неба?".
В чем обвиняют Константина Темляка
- Бывшая девушка актера, Анастасия Соловьева, обвинила его в домашнем насилии. Она заявила, что Константин неоднократно поднимал на нее руку, разрушал ее психику, заставлял сомневаться в реальности и жестко контролировал. Чтобы избежать насилия в свою сторону, ей приходилось придерживаться "правил".
- Константин Темляк подтвердил слова бывшей и признался, что действительно вредил Анастасии и имел проблемы с алкоголем и наркотическими веществами. Он попросил у девушки прощения и заявил, что готов нести ответственность юридическую и моральную.
- Впоследствии 17-летняя девушка, которая ранее была поклонницей Темляка, заявила, что тот посылал ей обнаженные фото и писал вульгарные сообщения, когда ей было 15.