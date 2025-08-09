Анастасия Соловьева опубликовала новое сообщение на своей инстаграм-странице, пишет Show 24. И обнародовала скриншот переписок 30-летнего актера с 15-летней девушкой, датируемых концом 2023 года. В то время он, вероятно, уже находился в отношениях с нынешней женой.

К теме "Тиран, абьюзер, манипулятор, нарцисс": актера Константина Темляка обвинили в насилии

Согласно этим скриншотам, Константин Темляк присылал несовершеннолетней девушке свои интимные фото и писал о непристойных фантазиях.

Впоследствии сама девушка публично прокомментировала ситуацию. Это певица Manita, сейчас ей 17 лет. Когда она познакомилась с Константином, ей было 15. Девушка время от времени приезжала в Киев и ходила в театр на Подоле, потому что мечтала стать актрисой и вдохновлялась украинскими артистами.

Конечно, как подросток, я была заинтересована в общении. Но, к сожалению, произошла ситуация, что Константин проявил очень много внимания ко мне. И таким образом произошла ситуация, где Константин рассказывал, как бы он хотел бы меня в**бать, извините, в театре. Сейчас он извинился, но честно – это сложно,

– сказала Manita.

Отреагировал ли Константин Темляк?

Девушка показала новое сообщение от актера, в котором он попросил у нее прощения и написал, что ценит свою семью и не хотел бы, чтобы на него кто-то обижался. Это произошло лишь тогда, когда скандал вокруг него начал набирать обороты.

"Человек извинился, как только узнал из медиапространства. Сейчас я не держу зла, но просто страшно, что люди продолжают думать, что это ангел", – добавила Manita.

Напомним, бывшая девушка Константина Темляка Анастасия Соловьева назвала актера "тираном, абьюзером, манипулятором и нарциссом". Она заявила, что у него была зависимость от алкоголя и наркотиков. По словам Анастасии, Темляк неоднократно поднимал на нее руку, обвинял в изменах и контролировал.