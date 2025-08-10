Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Олександри Миколюк у її інстаграмі.

До теми Залишився в Україні чи виїхав: де зараз Макс Михайлюк і як змінився після "Холостяка"

Що відомо про неприємну ситуацію, що трапилася з Миколюк в Одесі?

Учасниця "Холостяка" розповіла, що 10 серпня близько 12:00 вона гуляла у парку біля будинку зі своїм собакою, а також підгодовувала котиків і безпритульних песиків з пакетом корму та води. Згодом дівчина рушила вниз по схилу, який вів до її дому.

Дорога вузька, я вирішила пропустити чоловіка, який ішов навпроти. Він пройшов і став за моєю спиною. Я розмовляла з другом телефоном, вітала з днем народження. Раптом прямо за моєю спиною почулося дихання, та голос: "Я тебе зараз ви**у, моя красуне кохана…"

– розповіла Олександра.

Далі блогерка повернулася та побачила, що цей чоловік "зняв штани та почав маст****вати". Після дівчина направила телефон на нього, начебто моментально почала знімати.

"Він відвернувся, та я сказала: "Щоб я тебе тут більше не бачила! Забирайся!". В ту саму хвилину він почав бігти на мене зі словами: "Ну все, с**а, я тебе зараз ви**у та вбʼю!". Я побігла вниз, з криком, впала, покотилася зі схилу... Мені було настільки страшно, що я, розуміючи, що, можливо, зламала руку та дуже сильно вдарилася головою, з якої почала текти кров, все одно подивилась нагору, щоб переконатись чи не біжить він за мною", – зазначила учасниця "Холостяка".

Олександра наголосила, що її падіння та крики побачили та почули люди, які почали бігти на допомогу. Це було просто біля її ЖК, тож багато людей збіглися на допомогу.

Я так боялася, що він біжить за мною… Відео, які ви бачите зняті вже під заспокійливим. Сусіди облили мене холодною водою, викликали швидку і поліцію. Це сталося вдень, о 12 годині. В парку, біля мого дому. Я багато чула про домашнє насильство і співчувала жертвам. Але ніколи не думала, що зіткнуся з насильством сам на сам, посеред вулиці,

– розповіла блогерка.

Олександра Миколюк пережила спробу зґвалтування в Одесі 10 серпня / Відео з інстаграму блогерки

Чи подала блогерка заяву в поліцію, і який приблизний зовнішній вигляд нападника?

Олександра Миколюк зазначила, що заяву щодо погроз та спроби зґвалтування вона вже подала у поліцію, протокол було складено. Тож блогерка звернулася до нападника, зазначивши: "Якщо ти читаєш це – знай, я тебе знайду".

Дівчина також надала опис цього чоловіка:

35 – 40 років,

з надмірною вагою,

чорне волосся "під їжачка",

гладко поголений,

у сірій футболці, сірих шортах, шльопанцях, з пакетом.

був на Французькому бульварі, 85/5.

Олександра також звернулася до українок та українців, щоб вони завжди були пильними, навіть якщо гуляють поруч зі своїм будинком, адже небезпека може чатувати скрізь. Окрім того, блогерка закликала чоловіків берегти своїх жінок, не дозволяти їм гуляти наодинці та навчити елементарних правил самозахисту.