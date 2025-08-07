Запрошення взяти участь у проєкті також отримав відомий захисник "Азовсталі" Михайло Діанов. Тепер він уперше поділився, чому відмовився від участі в шоу. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

За словами Михайла, пропозицію стати головним героєм "Холостяка" він почув під час зйомок іншої телепрограми. Тоді на майданчику також був присутній телеведучий Григорій Решетник. Проте Діанов одразу ж відмовився, зазначивши, що формат шоу йому зовсім не до вподоби. Він відверто зізнався, що реаліті викликає у нього неприємні асоціації з "публічним домом".

Як на шоу можна відкриватися комусь на камеру. Тим більше я прекрасно бачив, що "Терен" з навушником був постійно, і йому щось говорили. Ти приходиш, стоять 20 дівчат, які, в основному, блогерки й тіктокерки,

– зазначив захисник.

Він додав, що зовсім не жалкує, що тоді не прийняв пропозицію про участь в "Холостяку", адже бачив, скільки хейту полилося в бік Олександра.

Інтерв'ю з Михайлом Діановим: дивіться відео онлайн

Зауважимо, зараз проходять зйомки 14 сезону "Холостяка". На цей раз головним героєм шоу став український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", фільму "Чорний ворон" та багатьох інших, Тарас Цимбалюк. Напередодні наша редакція про те, як пройшли знімання першої вечірки нового сезону "Холостяка".