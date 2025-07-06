Захисник Маріуполя Михайло Діанов та його кохана вирішили одружитися через пів року після заручин. Про це пише Show 24 з посиланням на його фейсбук-сторінку.

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Михайло Діанов показав фото з обручками, а також продемонстрував романтичну світлину наречених. Він позував у білій сорочці й сірих штанах, а його обраниця Мирослава – у білосніжній спідниці міді та жакеті без рукавів.

Клявся, божився, що ніколи не одружуся,

– з гумором прокоментував подію Михайло Діанов.



Михайло Діанов одружився з коханою / Фото з фейсбуку Михайла Діанова



Михайло Діанов одружився з коханою / Фото з фейсбуку Михайла Діанова

Особисте життя Михайла Діанова