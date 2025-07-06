Захисник Маріуполя Михайло Діанов та його кохана вирішили одружитися через пів року після заручин. Про це пише Show 24 з посиланням на його фейсбук-сторінку.
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Михайло Діанов показав фото з обручками, а також продемонстрував романтичну світлину наречених. Він позував у білій сорочці й сірих штанах, а його обраниця Мирослава – у білосніжній спідниці міді та жакеті без рукавів.
Клявся, божився, що ніколи не одружуся,
– з гумором прокоментував подію Михайло Діанов.
Михайло Діанов одружився з коханою / Фото з фейсбуку Михайла Діанова
Михайло Діанов одружився з коханою / Фото з фейсбуку Михайла Діанова
Особисте життя Михайла Діанова
- Близько 13 років тому Михайло Діанов розлучився з першою дружиною Ольгою. У них у шлюбі народилась донька Катерина. Після повернення з російського полону захисник розповів, що досі має почуття до колишньої обраниці, але боїться почути відмову з її боку.
- Цікаво, що Михайлу Діанову пропонували стати головним героєм шоу "Холостяк". Але він відмовився і пояснив, що кохання має прийти саме собою, а не на шоу.
- Уже наприкінці грудня 2024 року Михайло Діанов повідомив, що перебуває у нових стосунках. Ба більше, він зізнався, що освідчився обраниці, а вона відповіла "так".