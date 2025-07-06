Защитник Мариуполя Михаил Дианов и его возлюбленная решили пожениться через полгода после помолвки. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его фейсбук-страницу.

К слову Экс-участница Spice Girls Мелани Браун вышла замуж за младшего на 13 лет стилиста

Михаил Дианов показал фото с кольцами, а также продемонстрировал романтическую фотографию молодоженов. Он позировал в белой рубашке и серых брюках, а его избранница Мирослава – в белоснежной юбке миди и жакете без рукавов.

Клялся, божился, что никогда не женюсь,

– с юмором прокомментировал событие Михаил Дианов.



Михаил Дианов женился на любимой / Фото из фейсбука Михаила Дианова



Михаил Дианов женился на любимой / Фото из фейсбука Михаила Дианова

Личная жизнь Михаила Дианова