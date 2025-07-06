Защитник Мариуполя Михаил Дианов и его возлюбленная решили пожениться через полгода после помолвки. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его фейсбук-страницу.
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Михаил Дианов показал фото с кольцами, а также продемонстрировал романтическую фотографию молодоженов. Он позировал в белой рубашке и серых брюках, а его избранница Мирослава – в белоснежной юбке миди и жакете без рукавов.
Клялся, божился, что никогда не женюсь,
– с юмором прокомментировал событие Михаил Дианов.
Михаил Дианов женился на любимой / Фото из фейсбука Михаила Дианова
Михаил Дианов женился на любимой / Фото из фейсбука Михаила Дианова
Личная жизнь Михаила Дианова
- Около 13 лет назад Михаил Дианов развелся с первой женой Ольгой. У них в браке родилась дочь Екатерина. После возвращения из российского плена защитник рассказал, что до сих пор испытывает чувства к бывшей избраннице, но боится услышать отказ с ее стороны.
- Интересно, что Михаилу Дианову предлагали стать главным героем шоу "Холостяк". Но он отказался и объяснил, что любовь должна прийти сама собой, а не на шоу.
- Уже в конце декабря 2024 года Михаил Дианов сообщил, что находится в новых отношениях. Более того, он признался, что что сделал предложение своей избраннице, а она ответила "да".