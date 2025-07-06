Пара поженилась после 6 лет в отношениях. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на People.

К слову В 26-ю годовщину свадьбы: Дэвид Бекхэм показал редкие кадры с любимой и детьми

50-летняя Мелани Браун (Мел Би) вышла замуж за 37-летнего стилиста на романтической церемонии, состоявшейся в крипте собора Святого Павла в Лондоне 5 июля.

Невеста выбрала платье цвета слоновой кости от Josephine Scott, изготовленное на заказ. Наряд имел длинный шлейф, корсет и горловину, украшенную кораллами. Впоследствии Мел Би переоделась в другое платье. Жених выбрал традиционный шотландский килт.



Мелани Би вышла замуж / Фото из инстаграма Мелани Би

Подружками невесты были три дочери певицы – 26-летняя Феникс, 18-летняя Энжел Айрис и 13-летняя Мэдисон.

Празднование свадьбы продолжилось в отеле Shangri-La, что внутри The Shard – самого высокого здания Великобритании. На празднование пришли звездные друзья: модель Кара Делевинь, Дейзи Лоу, актриса Кэтрин Райан, коллега из Spice Girls Эмма Бантон.

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