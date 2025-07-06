Пара одружилась після 6 років у стосунках. Про це пише Show 24 з посиланням на People.

До слова У 26-ту річницю весілля: Девід Бекхем показав рідкісні кадри з коханою і дітьми

50-річна Мелані Браун (Мел Бі) вийшла заміж за 37-річного стиліста Рорі Макфі на романтичній церемонії, що відбулась у крипті собору Святого Павла в Лондоні 5 липня.

Наречена обрала сукню кольору слонової кістки від Josephine Scott, виготовлену на замовлення. Вбрання мало довгий шлейф, корсет та горловину, прикрашену коралами. Згодом Мел Бі переодягнулась в іншу сукню. Наречений обрав традиційний шотландський кілт.



Мелані Бі вийшла заміж / Фото з інстаграму Мелані Бі

Подружками нареченої були три доньки співачки – 26-річна Фенікс, 18-річна Енжел Айріс і 13-річна Медісон.

Святкування весілля продовжилося у готелі Shangri-La, що всередині The Shard – найвищої будівлі Великої Британії. На святкування завітали зіркові друзі: модель Кара Делевінь, Дейзі Лоу, акторка Кетрін Раян, колега зі Spice Girls Емма Бантон.

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