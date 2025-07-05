Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Девіда Бекхема.

Вас також може зацікавити Попросили говорити російською, – соліст хору "Гомін" про участь у "Голосі країни"

На цих світлинах можна побачити Вікторію та Девіда в різні періоди їхніх стосунків, як на початку їхніх взаємин, так і свіжі кадри. Крім того, є рідкісне фото подружжя з їхніми дітьми.

Вітаю з річницею та дякую за те, що подарували мені наших прекрасних дітей та побудували життя, яке ми маємо разом. Люблю тебе, леді Бекхем,

– написав Девід під публікацією.

Що відомо про стосунки Вікторії та Девіда Бекхемів

Футболіст вперше побачив Вікторію Адамс (солістку Spice Girls) у 1997 році по телевізору і сказав, що вона стане його дружиною. Незабаром вони познайомилися на вечірці після футбольного матчу. Вікторія сама дала Девіду свій номер – написала його на квитках, які він зберігає досі.

Пара швидко зблизилася, а вже через рік оголосила про заручини. Невдовзі після цього Вікторія дізналися про вагітність, згодом вони відсвяткували весілля.