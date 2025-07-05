Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Дэвида Бекхэма.

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На этих фотографиях можно увидеть Викторию и Дэвида в разные периоды их отношений, как в начале их отношений, так и свежие кадры. Кроме того, есть редкое фото супругов с их детьми.

Поздравляю с годовщиной и спасибо за то, что подарили мне наших прекрасных детей и построили жизнь, которую мы имеем вместе. Люблю тебя, леди Бекхэм,

– написал Дэвид под публикацией.

Что известно об отношениях Виктории и Дэвида Бекхэмов

Футболист впервые увидел Викторию Адамс (солистку Spice Girls) в 1997 году по телевизору и сказал, что она станет его женой. Вскоре они познакомились на вечеринке после футбольного матча. Виктория сама дала Дэвиду свой номер – написала его на билетах, которые он хранит до сих пор.

Пара быстро сблизилась, а уже через год объявила о помолвке. Вскоре после этого Виктория узнали о беременности, впоследствии они отпраздновали свадьбу.