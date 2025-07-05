Дирижер и солист львовского хора "Гомон" Вадим Яценко в эфире 24 Канала рассказал, что во время кастинга на "Голос страны", вынужден был давать интервью на русском языке. По его словам, об этом его попросила представительница команды проекта, хотя такое требование не поступало непосредственно от продюсеров.

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Тогда иначе относились к украинской песне

"Это было именно на тех съемках. Я спрашивал, как лучше будет. Мне ответили, что надо на русском. Я был еще мал и глуп, не понимал этого. Да и, в принципе, общество тогда совсем по-другому к этому относилось. Все четверо членов жюри говорили на русском. Даже Джамала", – сказал Вадим Яценко.

Он рассказал, что в селе Потоки Киевской области, откуда он родом, люди разговаривают на украинском языке, но с характерными особенностями киевско-потицкого диалекта – так называемым "потицким" суржиком.

Также Вадим Яценко отметил, что никогда не стремился построить сольную карьеру. Впрочем, перед кастингом на "Голос страны" был убежден: участие в проекте станет для него интересным и ценным опытом.

Его всегда привлекала академическая музыка и дирижирование. Именно для этого он получил образование в Киевской консерватории, пройдя путь от бакалавриата до магистратуры и докторантуры.

Уже тогда я вел начальные переговоры, чтобы переезжать во Львов. В 23 года меня пригласили на должность главного хормейстера Львовской национальной оперы. Имея это в виду, я пошел на "Голос страны". Это интересный опыт для любого человека, который хотел бы стать суперизвестным певцом и увидеть "кухню" изнутри,

– сказал Вадим Яценко.

Поэтому он не расстроился, когда во время исполнения песни "Гуцулка Ксеня" ни один из четырех членов жюри не повернулся к нему. Зато его родные, которые искренне за него болели, тогда очень расстроились.