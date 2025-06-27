Зрители в восторге не только от пения, но и от харизматичного солиста Вадима Яценко. После этого выступления все билеты на концерты хора раскупили до конца года, передает 24 Канал.

Смотрите также Итальянский брейнрот и ИИ устроили "вечеринку" в TikTok: видео собирают миллионы просмотров

Как хор "Гомон" получил бешеную популярность

Хор "Гомон" из Львова неожиданно стал чрезвычайно популярным после публикации видео с их выступления в TikTok.

Всего за три дня а капельное исполнение песни "Этот сон" Степана Гиги во Львовском органном зале собрало более 5 миллионов просмотров и 250 тысяч лайков.

Хор "Гомон" исполняет песню "Этот сон": смотрите видео

Главная звезда в видео – солист с бородой и проникновенным голосом, поющий с руками в карманах и легкой улыбкой. Его имя – Вадим Яценко, он является художественным руководителем и дирижером хора.

Под видео можно увидеть сотни восторженных комментариев. И хотя люди искренне поражены всем хором, именно солист стал героем большинства комментариев.

Примеры восторженных комментариев под видео хора "Гомон" / Скриншоты

Заметим, что после публикации видео все билеты на концерты "Гомона" раскупили вплоть до конца года. Из-за значительного ажиотажа Львовский органный зал анонсировал дополнительные выступления в рамках программы "Этот хор, этот хор".

Хор "Гомон" исполняет песню "Щедрик"Щедрик": смотрите видео

Интересно, что программа "Этот хор, этот хор" существует еще с 2024 года, однако она оставалась незаметной для широкого круга публики.

Также недавно хор "Гомон" завел и собственную Instagram-страницу. Там обещают публиковать больше музыки, закулисье, шуток и видео с поездок.

Что известно о хоре "Гомон"

Львовский муниципальный хор "Гомон" был основан еще в 1980-х годах с целью популяризации хорового пения. В репертуаре коллектива – украинская музыка разных лет. В частности народные и повстанческие песни, произведения хоровых композиторов Европы и Америки, современная музыка.

С 2023 года "Гомон" стал частью Львовского органного зала. С августа того же года главным дирижером и художественным руководителем хора стал Вадим Яценко. Именно под его руководством обновленный состав хора уже в октябре представил Украину на Международном хоровом фестивале в Лунде (Швеция).

Участники хора / Фото с Facebook-страницы хора "Гомон"

За свою более 30-летнюю историю хор был участником и лауреатом всеукраинских и международных конкурсов, провел множество выступлений в Украине и за рубежом (США, Франция, Германия, Чехия, Великобритания, Сербия, Швеция).

Более того, "Гомон" стал лучшим хором Украины 2024 года по версии Национального рейтинга информационного агентства Укринформ "Инфобум-Классическая Музыка 2024".