Очередной ситуацией в стиле "мем вышел из-под контроля" стала "вечеринка" вымышленных персонажей. Видео с этих "вечеринок" собирают сотни тысяч, а иногда миллионы просмотров в TikTok. Больше об этом расскажет 24 Канал.

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Что происходит в сети

Еще в мае в сети появились первые видео так называемой "брейнрот-вечеринки". Там известные персонажи из мемов, такие как Бомбардило Крокодило, Шпиониро Голубиро, Тун Тун Тун Сахур, Тралалело Тралалала и другие были в роли диджеев и танцовщиков в клубе. Один из роликов собрал 2 миллиона просмотров.

"Брейнрот-вечеринка": смотрите видео

Однако на этом создатели подобных видео, которые создают эти ролики с помощью искусственного интеллекта, не останавливаются. В июне появились еще несколько роликов, которые завирусились в сети.

Вечеринка в TikTok продолжается: смотрите видео

Однако мем продолжает выходить из-под контроля и трек из предыдущего ролика зажег танцевальную площадку одного из клубов. И видео с этой вечеринки тоже есть в сети.

Реальная вечеринка под итальянский брейнрот: смотрите видео

Итальянский брейнрот – общее название для, определенной степени, абсурдного мема в TikTok, который появился и быстро приобрел популярность в начале этого года. Главным признаком этого сюрреалистического мема являются абсурдные изображения или видео, созданные с помощью генеративного искусственного интеллекта, с псевдоитальянскими названиями. Мем приобрел такую популярность, что уже можно найти игрушки в форме сюрреалистических персонажей, а также даже посуду с их изображением.