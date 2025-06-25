И, конечно, речь идет об инфракрасном порту. Что это, как работало и как эта функция изменилась сегодня – рассказывает 24 Канал.

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Как работал ИК-порт

В начале 2000-х наличие инфракрасного порта в мобильном телефоне было чем-то эксклюзивным, однако всего лишь за несколько лет это стало абсолютной нормой. ИК-порт стал основным способом передачи файлов между телефонами. Делились в то время всем – музыкой (или качественными записями песни на диктофон), мемами или даже играми.

Но процесс требовал терпения. Для успеха надо было буквально "прилепить" два телефона друг к другу и не трогать их до конца "операции". Даже на передачу небольших файлов приходилось тратить по несколько минут. Однако в конце 00-х и в начале 10-х на замену ИК-порту пришел Bluetooth, с которым передавать файлы стало быстрее и удобнее.

Как передавали файлы по ИК-порту: смотрите видео

Интересно, что в современных китайских смартфонах до сих пор есть инфракрасные порты, правда совсем не для того, чтобы отправить другу песню, видео или картинку с Viber. ИК-порт позволяет превратить смартфон на пульт – с его помощью можно управлять устройствами, такие как телевизор, кондиционер и тому подобное.