Украинский исследователь под ником DF1, который не раскрывает своего имени, рассказал тайну белых ниш, которые видел каждый, кто посещал станцию Позняки. Об этом пишет 24 Канал.

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Для чего белые ниши на станции Позняки

По словам исследователя, там скрывается тайный переход. Он также раскрыл детали, для чего его возвели.

Исследователь напомнил, что станцию построили еще в 1994 году.

Добраться сюда было сложно, поэтому открытие метро значительно упростило ситуацию жителей в отличие от, например, троещинцев,

– добавил он.

Также автор канала объяснил, что на некоторых старых картах метро можно заметить линию, которую так и не построили – Левобережную. Именно на Позняках должен был быть пересадочный узел.

Белые ниши на Позняках: смотрите видео

Однако линию Левобережную так и не построили. Успели заложить ниши для прохода. Именно их можно увидеть на Позняках и до сих пор.

Интересно! Левобережную в разное время планировали сделать то линией метро, то маршрутом для скоростного трамвая.

Однако планы так и остались планами.

"Зеленая" линия метро в Киеве стала третьей построенной линией. Она длиной более 29 километров и насчитывает аж 16 станций.

Сырец;

Дорогожичи;

Лукьяновская;

Золотые ворота;

Дворец спорта;

Кловская;

Печерская;

Зверинецкая;

Добычи;

Славутич;

Осокорки;

Позняки;

Харьковская;

Вырлица;

Бориспольская;

Красный хутор.



Карта метро Киева / Фото Киевский метрополитен

Кстати, станция метро "Арсенальная" в Киеве является самой глубокой в Европе, расположенной на глубине 105,5 метра. Глубина станции обусловлена сложным рельефом Киева и близостью к правительственному кварталу.

Посетителям нужно более 4 минут, чтобы добраться до платформы эскалатором, что вызывает удивление у иностранцев.