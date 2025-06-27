Глядачі в захваті не лише від співу, а й від харизматичного соліста Вадима Яценка. Після цього виступу всі квитки на концерти хору розкупили до кінця року, передає 24 Канал.

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Як хор "Гомін" здобув шалену популярність

Хор "Гомін" зі Львова несподівано став надзвичайно популярним після публікації відео з їхнього виступу в TikTok.

Всього за три дні а капельне виконання пісні "Цей сон" Степана Гіги у Львівському органному залі зібрало понад 5 мільйонів переглядів та 250 тисяч вподобань.

Хор "Гомін" виконує пісню "Цей сон": дивіться відео

Головна зірка у відео – соліст з бородою та проникливим голосом, що співає з руками в кишенях і легкою усмішкою. Його ім’я – Вадим Яценко, він є художнім керівником та диригентом хору.

Під відео можна побачити сотні захоплених коментарів. І хоча люди щиро вражені всім хором, саме соліст став героєм більшості коментарів.

Приклади захоплених коментарів під відео хору "Гомін" / Скриншоти

Зауважимо, що після публікації відео всі квитки на концерти "Гомону" розкупили аж до кінця року. Через значний ажіотаж Львівський органний зал анонсував додаткові виступи в межах програми "Цей хор, цей хор".

Хор "Гомін" виконує пісню "Щедрик": дивіться відео

Цікаво, що програма "Цей хор, цей хор" існує ще з 2024 року, однак вона залишалася непомітною для широкого кола публіки.

Також нещодавно хор "Гомін" завів і власну Instagram-сторінку. Там обіцяють публікувати більше музики, залаштунки, жартів та відео з поїздок.

Що відомо про хор "Гомін"

Львівський муніципальний хор "Гомін" був заснований ще у 1980-х роках із метою популяризації хорового співу. У репертуарі колективу – українська музика різних років. Зокрема народні й повстанські пісні, твори хорових композиторів Європи та Америки, сучасна музика.

З 2023 року "Гомін" став частиною Львівського органного залу. Від серпня того ж року головним диригентом та художнім керівником хору став Вадим Яценко. Саме під його керівництвом оновлений склад хору вже у жовтні представив Україну на Міжнародному хоровому фестивалі в Лунді (Швеція).

Учасники хору / Фото з Facebook-сторінки хору "Гомін"

За свою понад 30-річну історію хор був учасником й лауреатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів, провів безліч виступів в Україні та за кордоном (США, Франція, Німеччина, Чехія, Велика Британія, Сербія, Швеція).

Ба більше, "Гомін" став найкращим хором України 2024 року за версією Національного рейтингу інформаційної агенції Укрінформ "Інфобум-Класична Музика 2024".