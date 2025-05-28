Український "Щедрик" неодноразово звучав у фільмах. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Загін кіноманів".

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"Один вдома"

Це канонічна історія втрати родинного затишку на Різдво, де мелодія виступає як деталь, що супроводжує головного героя під час його зустрічі з дідусем, що прийшов слухати онучку в хорі. Це важливий та поворотний момент, а присутність "Щедрика" тільки підкреслює святість цього моменту.

"Доктор Хто"

Тут "Щедрик" звучить глибоко в душі заручниці головного злодія, адже вона народжена на Різдво і таким чином Щедрик стає символом цього свята. Злодій дуже точно і вдало ставить запитання, як пісня може мати стільки сили?

"Академія Амберлла"

Мелодію можна почути у другій серії четвертого сезону серіалу. Тут "Щедрик" зазвучав канонічно. У сцені, коли Кубка Героїв їде в бусику, раптом з ними трапляється масштабне ДТП, після чого під Щедрика нам показують, як вони перевертаються.

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Однак мелодія звучала і в інших культових стрічках. Її використовували настільки багато, що згадати всі випадки майже неможливо.