З листопада 1915 до березня або квітня 1916 року Іван Франко перебував у Притулку українських січових стрільців. Саме там і була зроблена остання прижиттєва фотографія Каменяра, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Локальну історію".

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Як виглядав Франко у 1916 році

Останні роки життя Івана Франка були сповнені випробувань. Він пережив російську окупацію Львова у 1914 році й однією з причин того, що його не депортували була його важка хвороба. Зараз медики схияються до того, що Каменяр хворів на поліатрит, через що в нього були деформовані і паралізовані руки.

Поки Львів був під контролем росіян, Франко жив на кошти, котрі йому передавали друзі з Наддніпрянщини. Під час тих подій його сини були на фронті, дружина на лікуванні, а донька – в Києві.

У листопаді 1915 року Франко поселився у притулку Українських січових стрільців. Звідти збереглася світлина, датована 19 січня 1916 року. Це одна з останніх прижиттєвих світлин Івана Франка.



Іван Франко у притулку УСС, 1916 рік / Фото "Локальної історії"

28 травня близько 16:00 серце письменника перестало битися. Попри те, що Франко був відомий як атеїст, в останні дні свого життя він хотів сповідатися, однак не зробив цього. Аби домогтися християнського похорону Франка, друзям Каменяра довелося докласти чимало зусиль.

Пізніше у своїх спогадах друг Івана Франка, професор Львівського університету доктор Іван Копач писав, що саме він добився християнського похорону для Каменяра. Хоча заступник директора музею Івана Франка у Львові Ігор Медвідь каже, що це лише одна з версій, але є ще щонайменше дві.

31 травня відбувся похорон Івана Франка. Панахиду служив отець Володимир Гургула і він був єдиним священником на похороні. Ще кілька отців були присутні приватно і не служили панахиду.