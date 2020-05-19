Колекція вишиванок Івана Франка: унікальні світлини

Цього тижня українці святкують День вишиванки. Вишиванки носили не лише селяни, а й інтелігенція. Зокрема Іван Франко. 24 канал пропонує ознайомитись із колекцією вишиванок відомого поета.

Іван Франко – видатний український поет, прозаїк, драматург та громадський і політичний діяч. Він мав власну колекцію вишиванок, схеми яких відтворюють у проєкті "Вишивка в одязі видатних українців", зазначає франкознавець Наталя Тихолоз.

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Іван Франко відрізнявся серед пишних комірців і краваток – вишиваною сорочкою. Вишиванок у письменника завжди було вдосталь. Йому дарували вишиті сорочки приятелі, приятельки та й просто знайомі. До речі, не лише з Західної України!



Франку дарували сорочки / Фото: Facebook / Наталя Тихолоз

Між цими сорочками були й подаровані Оленою Пчілкою, Уляною Кравченко, Христини Алчевської та від багатьох інших.



Іван Франко перший почав носити сорочки із європейськими костюмами / Фото: Facebook / Наталя Тихолоз



Франко мав власну колекцію сорочок / Фото: Facebook / Наталя Тихолоз



Попри велику кількість вишиванок в його колекції, Івана Франка поховали в чужій сорочці / Фото: Facebook / Наталя Тихолоз

Іван Франко вдягав сорочку і в будні, і на свята. Його вважають зачинателем нової мови, адже поєднав вишиванку з класичним європейським костюмом.



Тарас та Андрій – сини Івана Франка також носили вишиванки / Фото: Facebook / Наталя Тихолоз