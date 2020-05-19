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Коллекция вышиванок Ивана Франко: уникальные фотографии

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Вышиванки Ивана Франко
Вышиванки Ивана Франко / facebook.com

На этой неделе украинцы празднуют День вышиванки. Вышиванки носили не только крестьяне, но и интеллигенция. В Частности Иван Франко. 24 канал предлагает ознакомиться с коллекцией вышиванок известного поэта.

Иван Франко – выдающийся украинский поэт, прозаик, драматург и общественный и политический деятель. Он имел собственную коллекцию вышивок, схемы которых воспроизводят в проекте "Вышивка в одежде выдающихся украинцев", отмечает франковед Наталья Тихолоз.

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Иван Франко отличался среди пышных воротничков и галстуков – вышитой рубашкой. Вышиванок у писателя всегда было вдоволь. Ему дарили вышитые рубашки приятели, приятельницы да и просто знакомые. Кстати, не только из Западной Украины!


Франко дарили рубашки / Фото: Facebook / Наталья Тихолоз

Между этими рубашками были и подаренные Еленой Пчилкой, Ульяной Кравченко, Кристины Алчевской и от многих других.


Иван Франко первый начал носить вышитые рубашки с европейскими костюмами / Фото: Facebook / Наталья Тихолоз


Франко имел собственную коллекцию рубашек / Фото: Facebook / Наталья Тихолоз


Несмотря на большое количество вышиванок в его коллекции, Ивана Франко похоронили в чужой рубашке / Фото: Facebook / Наталья Тихолоз

Иван Франко надевал вышитую рубашку и в будни, и в праздники. Его считают начинателем нового языка, ведь соединил вышиванку с классическим европейским костюмом.


Тарас и Андрей – сыновья Ивана Франко также носили вышиванки / Фото: Facebook / Наталья Тихолоз

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины Традиции История День вышиванки
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