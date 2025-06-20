По состоянию на 20 июня одна украинская песня возглавила все отечественные чарты и, даже, набирает обороты в зарубежных чартах. Что это за песня – рассказывает 24 Канал.

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Какая украинская песня самая популярная сейчас

По состоянию на сегодня украинские чарты Spotify, Apple Music и YouTube Music возглавляет песня "Смарагдове небо" от певца DREVO. Интересно, что релиз трека состоялся всего месяц назад.

"Смарагдове небо": смотрите видео

Более того, 12 июня композиция вошла в чарт рок-песен приложения для поиска треков Shazam и стартовала с 10-го места, сейчас же песня на 38-й строчке чарта.

Популярности трека поспособствовали не только социальные сети артиста и его поклонников, но и Воздушные силы ВСУ. Дело в том, что 7 июня украинская авиация успешно сбила российский истребитель Су-35 на Курском направлении. Затем видео с горящим самолетом опубликовали именно под песню "Изумрудное небо".

Уничтоженный российский Су-35: смотрите видео

По итогам первого полугодия 2025 года, самой популярной украинской песней года является именно хит "Смарагдове небо".