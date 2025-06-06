А что слушают украинцы по состоянию на первую неделю июня 2025 года – разбирался 24 Канал. Для этого мы изучили топы чартов Apple Music, YouTube Music и Spotify.

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Какие треки вошли в чарты

Сначала обратим внимание на треки, которые появляются только один раз среди десятков лучших в трех чартах. По состоянию на 6 июня 2025 года это:

"Олег" – Шугар (10-е место в YouTube Music);

Bad Dreams – Teddy Swims (10-е место в Apple Music);

Passo Bem Solto (Slowed) – ATLX (9-е место в YouTube Music);

"УУУУУУ" – DJ GOVRILA (9-е место в Spotify);

"Атата" – VovaZiLvova (9-е место в Apple Music);

"Зірочка палай" – Анна Тринчер (7-е место в YouTube Music);

"Прекрасно" – Dym (7-е место в Spotify);

"До рассвета" – Mikael Aramyan (6-е место в Spotify);

"Шелковица" – Иван Люленов и Артем Домницкий;

"Тебя это не касается" – paashee (5-е место в YouTube Music);

Shake It To The Max (Fly) Remix – MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea (5-е место в Apple Music);

"Кухни" – "Бонд с кнопкой" ( группа из российского Башкортостана заняла 4-е место в Apple Music);

заняла 4-е место в Apple Music); "Врубай" – Parfeniuk (2-е место в YouTube Music);

Femina Magna – GRISANA (2-е место в Spotify);

Лидеры украинских чартов в июне

5 песен вошли в десятку лучших сразу на трех стриминговых сервисах. И все – хиты украинских исполнителей.

Пятерку лучших в июне открывает песня "Мужчина" Алены Омаргалиевой, которая занимает 10-е место в Spotify, 8-е в Apple Music и 4-е в YouTube Music.

"Мужчина" – Алена Омаргалиева: смотрите видео

Группа Chico & Qatoshi разрывают чарты со своим треком Mamma Mia:

8-е место в Spotify;

7-е место в Apple Music;

6-е место в YouTube Music.

Mamma Mia – Chico & Qatoshi: смотрите видео

Ворвался в чарты после феерического возвращения и Виталий Козловский. Украиноязычная "Пинаколада" занимает 5-е место в YouTube Music и Spotify и 3-е место в Apple Music.

"Пинаколада" – Виталий Козловский: смотрите видео

Чувственная дуэтная работа Jerry Heil и YARMAK разрывает украинские чарты. Песня "С какого ты этажа неба" – лидер в Spotify, 2-я в Apple Music и 3-я в YouTube Music.

"С какого ты этажа неба" – Jerry Heil и YARMAK: смотрите видео

И абсолютный хит, лидер чартов Apple Music и YouTube Music, 3-е место в Spotify – "Смарагдове небо" от певца DREVO.

"Смарагдове небо" – DREVO: смотрите видео

Интересно, что в чарты прокралась одна российская песня и это наименьшее количество за последние месяцы.