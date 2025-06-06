А что слушают украинцы по состоянию на первую неделю июня 2025 года – разбирался 24 Канал. Для этого мы изучили топы чартов Apple Music, YouTube Music и Spotify.
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Какие треки вошли в чарты
Сначала обратим внимание на треки, которые появляются только один раз среди десятков лучших в трех чартах. По состоянию на 6 июня 2025 года это:
- "Олег" – Шугар (10-е место в YouTube Music);
- Bad Dreams – Teddy Swims (10-е место в Apple Music);
- Passo Bem Solto (Slowed) – ATLX (9-е место в YouTube Music);
- "УУУУУУ" – DJ GOVRILA (9-е место в Spotify);
- "Атата" – VovaZiLvova (9-е место в Apple Music);
- "Зірочка палай" – Анна Тринчер (7-е место в YouTube Music);
- "Прекрасно" – Dym (7-е место в Spotify);
- "До рассвета" – Mikael Aramyan (6-е место в Spotify);
- "Шелковица" – Иван Люленов и Артем Домницкий;
- "Тебя это не касается" – paashee (5-е место в YouTube Music);
- Shake It To The Max (Fly) Remix – MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea (5-е место в Apple Music);
- "Кухни" – "Бонд с кнопкой" (группа из российского Башкортостана заняла 4-е место в Apple Music);
- "Врубай" – Parfeniuk (2-е место в YouTube Music);
- Femina Magna – GRISANA (2-е место в Spotify);
Лидеры украинских чартов в июне
5 песен вошли в десятку лучших сразу на трех стриминговых сервисах. И все – хиты украинских исполнителей.
Пятерку лучших в июне открывает песня "Мужчина" Алены Омаргалиевой, которая занимает 10-е место в Spotify, 8-е в Apple Music и 4-е в YouTube Music.
"Мужчина" – Алена Омаргалиева: смотрите видео
Группа Chico & Qatoshi разрывают чарты со своим треком Mamma Mia:
- 8-е место в Spotify;
- 7-е место в Apple Music;
- 6-е место в YouTube Music.
Mamma Mia – Chico & Qatoshi: смотрите видео
Ворвался в чарты после феерического возвращения и Виталий Козловский. Украиноязычная "Пинаколада" занимает 5-е место в YouTube Music и Spotify и 3-е место в Apple Music.
"Пинаколада" – Виталий Козловский: смотрите видео
Чувственная дуэтная работа Jerry Heil и YARMAK разрывает украинские чарты. Песня "С какого ты этажа неба" – лидер в Spotify, 2-я в Apple Music и 3-я в YouTube Music.
"С какого ты этажа неба" – Jerry Heil и YARMAK: смотрите видео
И абсолютный хит, лидер чартов Apple Music и YouTube Music, 3-е место в Spotify – "Смарагдове небо" от певца DREVO.
"Смарагдове небо" – DREVO: смотрите видео
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