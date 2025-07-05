Диригент і соліст львівського хору "Гомін" Вадим Яценко в ефірі 24 Каналу розповів, що під час кастингу на "Голос країни", змушений був давати інтерв'ю російською мовою. За його словами, про це його попросила представниця команди проєкту, хоча така вимога не надходила безпосередньо від продюсерів.

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Тоді інакше ставилися до української

"Це було саме на тих зйомках. Я питався, як краще буде. Мені відповіли, що треба російською. Я був ще малий і дурний, не розумів цього. Та й, у принципі, суспільство тоді зовсім по-іншому до цього ставилося. Усі четверо членів журі говорили російською. Навіть Джамала", – сказав Вадим Яценко.

Він розповів, що в селі Потоки на Київщині, звідки він родом, люди розмовляють українською мовою, але з характерними особливостями київсько-потіцького діалекту – так званим "потіцьким" суржиком.

Також Вадим Яценко зауважив, що ніколи не прагнув побудувати сольну кар'єру. Втім, перед кастингом на "Голос країни" був переконаний: участь у проєкті стане для нього цікавим і цінним досвідом.

Його завжди приваблювала академічна музика та диригування. Саме для цього він здобув освіту в Київській консерваторії, пройшовши шлях від бакалаврату до магістратури й докторантури.

Вже тоді я вів початкові переговори, щоб переїжджати до Львова. У 23 роки мене запросили на посаду головного хормейстера Львівської національної опери. Маючи це на увазі, я пішов на "Голос країни". Це цікавий досвід для будь-якої людини, яка хотіла б стати супервідомим співаком і побачити "кухню" зсередини,

– сказав Вадим Яценко.

Тому він не засмутився, коли під час виконання пісні "Гуцулка Ксеня" жоден із чотирьох членів журі не повернувся до нього. Натомість його рідні, які щиро за нього вболівали, тоді дуже засмутилися.