Він вперше показав кохану в мережі. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку захисника.
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Так, захисник "Азовсталі" опублікував романтичне фото з майбутньою дружиною, де пара ніжно обіймається. Підпис до світлини був лаконічним: "Вона сказала "Так"!.
Цікаво, що на фото обличчя обраниці приховане – видно лише, що майбутня дружина Михайла Діанова має темне волосся і нижча за нього на зріст.
Що відомо про особисте життя Михайла Діанова
- Морський піхотинець розлучився з дружиною Ольгою близько 13 років тому. У пари є спільна донька Катерина. Після повернення з російського полону Михайло зізнався, що досі кохає колишню дружину, але вагався запропонувати їй відновити стосунки, побоюючись відмови.
- Наприкінці минулого року в соціальних мережах з'явилося фото, де Михайло позував разом із Катериною та Ольгою, підписавши його "Нарешті сім'я докупи". Це викликало хвилю припущень серед прихильників про возз'єднання подружжя. Втім, згодом сам Діанов спростував ці чутки.
- Цікаво, що коли Михайлу запропонували стати головним героєм 13 сезону шоу "Холостяк", він відмовився від участі. Своє рішення пояснив так: "Дівчина візьметься сама собою" – натякаючи, що справжнє кохання приходить природним шляхом, а не через телевізійний проєкт.