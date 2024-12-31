Він вперше показав кохану в мережі. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку захисника.

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Так, захисник "Азовсталі" опублікував романтичне фото з майбутньою дружиною, де пара ніжно обіймається. Підпис до світлини був лаконічним: "Вона сказала "Так"!.

Цікаво, що на фото обличчя обраниці приховане – видно лише, що майбутня дружина Михайла Діанова має темне волосся і нижча за нього на зріст.

Що відомо про особисте життя Михайла Діанова