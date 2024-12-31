Зокрема, й в доньки мовознавиці, тож вона різко звернулася до представників шоу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Семчишин.

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Так, в одному з номерів шоу представили гумористичну сценку про "вигнання" російського контенту. Головним героєм виступив "екзорцист" Орест Антірус у виконанні Євгена Кошового, який проводив обряд очищення для жінки, на ім'я Ірина. Для ритуалу він використовував спеціальний "Кобзар", а кімнату обставив портретами Ірини Фаріон. За задумом авторів, портрети мали не дозволити "російському" вийти за межі кімнати, оскільки воно "боїться наблизитись до Фаріон".

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Це обурило доньку загиблої мовознавиці, тож вона опублікувала допис у своєму інстаграмі.

"Квартал 95" – ви просто тварини. Ви не заслуговуєте ні поваги, ні людського ставлення. Ірину Дмитрівну Фаріон вбили за українську мову, за українську позицію. Знущання з загиблих українців вам не пробачать,

– написала Софія Семчишин.

Нагадаємо, 19 липня 2024 року у Львові стався трагічний інцидент – В'ячеслав Зінченко, за версією слідства, здійснив постріл з пістолета в Ірину Фаріон з відстані близько двох метрів. Після нападу підозрюваний залишив місце злочину. Того ж дня мовознавиця померла в лікарні від отриманих поранень. За вбивство Ірини Фаріон обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.