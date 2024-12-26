Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію та Офіс Генпрокурора. В'ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

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Справу вбивства Фаріон направили до суду

У середу, 25 грудня, обвинувачувальний акт стосовно В'ячеслава Зінченка направили до суду. Раніше йому інкримінували умисне вбивство, однак справу перекваліфікували.

Докази підтверджують, що вбивство було скоєно через виконання потерпілою громадського обов'язку та з мотивів національної нетерпимості (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115). Також Зінченка підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263).

Прокуратура зазначає, що обвинувачений виявив переконання в "національній дискримінації громадян України, які спілкуються російською мовою". Ірина Фаріон, яка була відома своєю позицією щодо захисту української мови та культури, своїми діями нібито розколювала народну єдність. На підставі чого у фігуранта виник умисел на її вбивство.

Раніше В'ячеславу Зінченку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави. Його продовжено до 12 січня 2025 року.

Нагадаємо, 19 липня 2024 року у Львові обвинувачений з відстані близько двох метрів вистрелив у Фаріон з пістолета і втік з місця події. Мовознавиця померла того ж дня у лікарні.