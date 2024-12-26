Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию и Офис Генпрокурора. Вячеславу Зинченко грозит пожизненное заключение.

Смотрите также Нарциссизм, дерзость и страх: портрет подозреваемого в убийстве Фарион от судебного психолога

Дело убийства Фарион направили в суд

В среду, 25 декабря, обвинительный акт в отношении Вячеслава Зинченко направили в суд. Ранее ему инкриминировали умышленное убийство, однако дело переквалифицировали.

Доказательства подтверждают, что убийство было совершено из-за выполнения потерпевшей общественного долга и по мотивам национальной нетерпимости (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115). Также Зинченко подозревают в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263).

Прокуратура отмечает, что обвиняемый проявил убеждения в "национальной дискриминации граждан Украины, которые общаются на русском языке". Ирина Фарион, которая была известна своей позицией по защите украинского языка и культуры, своими действиями якобы раскалывала народное единство. На основании чего у фигуранта возник умысел на ее убийство.

Ранее Вячеславу Зинченко была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога. Она продлена до 12 января 2025 года.

Напомним, 19 июля 2024 года во Львове обвиняемый с расстояния около двух метров выстрелил в Фарион из пистолета и скрылся с места происшествия. Языковед умерла в тот же день в больнице.