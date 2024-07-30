Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион сейчас в эпицентре внимания украинского медиапространства. Резонансное не только дело, но и поведение 18-летнего Вячеслава Зинченко. Во время задержания и на суде он выглядел максимально спокойно и уверенно: улыбка, демонстрация языка, дерзкие ответы.
О чем может говорить такое поведение? Является ли оно истинным, или наоборот – это маска, за которой скрываются страх и неуверенность? Почему подозреваемый пытается убежать от прямых ответов и что означают фразы вроде "время покажет". Об этом 24 Канал расспросил у клинического психолога Ярославы Евтищенко.
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Портрет подозреваемого в убийстве Фарион
По информации СМИ, подозреваемый – 18-летний парень, футболист-юниор, который закончил обучение по управлению дронами. Знакомые и родители говорят, парень неконфликтный и добрый, не способен на убийство.
По данным следствия, стрелял из небоевого оружия с дистанции около 2 метров. За время пребывания в городе, где проживает жертва, сменил 3 жилья.
Имел яркий внешний вид в моменты фиксации камерами наблюдения: шляпа, которую легко запомнить, очки и красная кофта,
– обращает внимание психолог.
Подозреваемый в убийстве Фарион в день совершения преступления / Фото МВД
Выстрел с близкого расстояния: о чем это свидетельствует
По словам психолога, есть несколько общих предположений, которые могут характеризовать такие действия.
- Первое – это объективация жертвы, то есть она воспринимается как объект, а не живой человек с чувствами.
Высокая агрессивность также может появляться в близком контакте к жертве с целью совершения выстрела. Лица с таким поведением могут иметь высокий уровень агрессии и низкий контроль над ней. Им характерны безжалостность или хладнокровие.
Психолог отмечает, что определенный сформированный навык, уверенность и техничность в выполнении действий, как в случае убийства Фарион, рассматривается не как импульсивная конфликтная ситуация, а как спланированная деятельность.
Демонстративное поведение на допросе и в суде
Ярослава Евтищенко проанализировала поведенческие особенности, которые можно проследить из опубликованных видео.
Выражение "Время покажет"
- Анализ: это выражение может свидетельствовать об отсутствии раскаяния или о попытке избежать ответственности. Оно также может быть проявлением пренебрежения к ситуации и суду в целом.
- Психологический портрет: возможно, у подозреваемого есть нарциссические черты, которые выражаются в демонстрации безразличия и пренебрежения к окружающим.
Самоуспокаивающие вещи во время судебного заседания:
- Анализ: перебирание дела, питье воды, скрещивание рук и демонстративное зевание могут свидетельствовать о высоком напряжении и попытках самоуспокоиться.
- Психологический портрет: это может указывать на внутреннюю тревожность, возможно, даже из-за страха перед наказанием или неспособности контролировать свои эмоции в стрессовой ситуации.
Подозреваемый перечитывал материалы дела в суде / Фото "Радио Свобода"
Планирование и маскировка:
- Анализ: убийство было запланировано, подозреваемый присылал вещи по почте, но набор был ярким и странным для маскировки. Это свидетельствует об определенном несоответствии в его планировании.
- Психологический портрет: возможно, подозреваемый имеет склонность к импульсивным действиям или недооценивает значение маскировки, что может свидетельствовать о его молодости и неопытности.
Подозреваемый передал Новой почтой вещи для маскировки / Фото МВД
Наблюдение за жертвой:
- Анализ: подозреваемый изучил передвижения жертвы, после преступления спокойно вернулся на поезде домой. Однако не обратил внимание на расположение камер наблюдения.
- Психологический портрет: поведение свидетельствует об определенной самоуверенности и недооценке деталей. Возможно, он чувствовал себя неуязвимым или имел недостаточный уровень осторожности.
Поведение в зале суда:
- Анализ: ответы подозреваемого были дерзкими, но защитными. Поза – закрытой, но с демонстрацией свободы.
Демонстрация языка, быстрое перемещение глаз, косая улыбка и демонстративная зевота.
- Психологический портрет: это может свидетельствовать о глубокой неуверенности в себе, которая скрывается под маской дерзости и демонстративного безразличия.
Его поведение может быть попыткой скрыть настоящие эмоции и страхи,
– отмечает психолог.
Речь и словарный запас:
- Анализ: речь подозреваемого была ограниченной, что может свидетельствовать о недостаточном уровне образования или ограниченном круге общения. Высказывания об интересе к психологии могут быть попыткой показать себя более умным и осведомленным.
- Психологический портрет: возможно, подозреваемый имеет ограниченный кругозор, что влияет на его способность к критическому мышлению и планированию.
Подозреваемый имеет черты, которые указывают на сочетание самоуверенности и внутренней недосформированности личности, хорошо поддается влиянию. Его поведение может быть защитной реакцией на стресс и страх. Подозреваемому характерны нарциссические черты, демонстративное поведение и неопытность.
Возможно, у него есть склонность к импульсивным действиям и поверхностному анализу ситуаций, что могли привести к ошибкам в планировании и выполнении преступления.
Подозреваемый пытался вести себя самоуверенно на суде: смотрите видео
Психолог в итоге заметила, что не может характеризовать личность, которая на видео, как спокойную или уравновешенную.
С навыками демонстрации, да. Дерзости – да. При этом поведение парня указывает, что он находится в состоянии напряжения, хотя не кажется растерянным или озадаченным. Судя по кадрам из зала суда, психика парня не является сформированной, а тип нервной системы достаточно неустойчивый,
– добавляет Ярослава Евтищенко.
Вячеслав Зинченко не признает вины в убийстве Фарион / Фото Getty Images
Идеологические взгляды Зинченко
OSINT-аналитики предварительно выяснили, что 18-летний Вячеслав Зинченко был подписан на многочисленные ультраправые группы, в том числе и российские, а также оставлял антисемитские комментарии.
В январе 2024 года юноша упоминал в сообщениях о российской неонацистской группировке NS/WP, которая якобы взяла на себя ответственность за убийство Фарион.
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Правоохранители сообщили, что во время следствия обнаружили, что подозреваемый мог готовить и другие покушения на жизнь публичных деятелей. В частности, в его телефоне нашли истории поиска мест пребывания депутатов, в том числе пророссийских. Информацию он искал 21 июля, то есть через 2 дня после убийства Ирины Фарион.
Подозреваемый написал прощальное письмо на случай, если пойдет что-то не так, но его не отправил. В записях подозреваемого отмечается, что он не хотел рассказывать родным, особенно отцу, не потому, что не доверяет им, а чтобы у них не было проблем.