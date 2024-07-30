Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион сейчас в эпицентре внимания украинского медиапространства. Резонансное не только дело, но и поведение 18-летнего Вячеслава Зинченко. Во время задержания и на суде он выглядел максимально спокойно и уверенно: улыбка, демонстрация языка, дерзкие ответы.

О чем может говорить такое поведение? Является ли оно истинным, или наоборот – это маска, за которой скрываются страх и неуверенность? Почему подозреваемый пытается убежать от прямых ответов и что означают фразы вроде "время покажет". Об этом 24 Канал расспросил у клинического психолога Ярославы Евтищенко.

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Портрет подозреваемого в убийстве Фарион

По информации СМИ, подозреваемый – 18-летний парень, футболист-юниор, который закончил обучение по управлению дронами. Знакомые и родители говорят, парень неконфликтный и добрый, не способен на убийство.

По данным следствия, стрелял из небоевого оружия с дистанции около 2 метров. За время пребывания в городе, где проживает жертва, сменил 3 жилья.

Имел яркий внешний вид в моменты фиксации камерами наблюдения: шляпа, которую легко запомнить, очки и красная кофта,

– обращает внимание психолог.



Подозреваемый в убийстве Фарион в день совершения преступления / Фото МВД

Выстрел с близкого расстояния: о чем это свидетельствует

По словам психолога, есть несколько общих предположений, которые могут характеризовать такие действия.

Первое – это объективация жертвы, то есть она воспринимается как объект, а не живой человек с чувствами.

Ярослава Евтищенко Клинический психолог Высокая агрессивность также может появляться в близком контакте к жертве с целью совершения выстрела. Лица с таким поведением могут иметь высокий уровень агрессии и низкий контроль над ней. Им характерны безжалостность или хладнокровие.

Психолог отмечает, что определенный сформированный навык, уверенность и техничность в выполнении действий, как в случае убийства Фарион, рассматривается не как импульсивная конфликтная ситуация, а как спланированная деятельность.

Демонстративное поведение на допросе и в суде

Ярослава Евтищенко проанализировала поведенческие особенности, которые можно проследить из опубликованных видео.

Выражение "Время покажет"

Анализ: это выражение может свидетельствовать об отсутствии раскаяния или о попытке избежать ответственности. Оно также может быть проявлением пренебрежения к ситуации и суду в целом.

это выражение может свидетельствовать об отсутствии раскаяния или о попытке избежать ответственности. Оно также может быть проявлением пренебрежения к ситуации и суду в целом. Психологический портрет: возможно, у подозреваемого есть нарциссические черты, которые выражаются в демонстрации безразличия и пренебрежения к окружающим.

Самоуспокаивающие вещи во время судебного заседания:

Анализ: перебирание дела, питье воды, скрещивание рук и демонстративное зевание могут свидетельствовать о высоком напряжении и попытках самоуспокоиться.

перебирание дела, питье воды, скрещивание рук и демонстративное зевание могут свидетельствовать о высоком напряжении и попытках самоуспокоиться. Психологический портрет: это может указывать на внутреннюю тревожность, возможно, даже из-за страха перед наказанием или неспособности контролировать свои эмоции в стрессовой ситуации.



Подозреваемый перечитывал материалы дела в суде / Фото "Радио Свобода"

Планирование и маскировка:

Анализ: убийство было запланировано, подозреваемый присылал вещи по почте, но набор был ярким и странным для маскировки. Это свидетельствует об определенном несоответствии в его планировании.

убийство было запланировано, подозреваемый присылал вещи по почте, но набор был ярким и странным для маскировки. Это свидетельствует об определенном несоответствии в его планировании. Психологический портрет: возможно, подозреваемый имеет склонность к импульсивным действиям или недооценивает значение маскировки, что может свидетельствовать о его молодости и неопытности.



Подозреваемый передал Новой почтой вещи для маскировки / Фото МВД

Наблюдение за жертвой:

Анализ: подозреваемый изучил передвижения жертвы, после преступления спокойно вернулся на поезде домой. Однако не обратил внимание на расположение камер наблюдения.

подозреваемый изучил передвижения жертвы, после преступления спокойно вернулся на поезде домой. Однако не обратил внимание на расположение камер наблюдения. Психологический портрет: поведение свидетельствует об определенной самоуверенности и недооценке деталей. Возможно, он чувствовал себя неуязвимым или имел недостаточный уровень осторожности.

Поведение в зале суда:

Анализ: ответы подозреваемого были дерзкими, но защитными. Поза – закрытой, но с демонстрацией свободы.

Демонстрация языка, быстрое перемещение глаз, косая улыбка и демонстративная зевота.

ответы подозреваемого были дерзкими, но защитными. Поза – закрытой, но с демонстрацией свободы. Демонстрация языка, быстрое перемещение глаз, косая улыбка и демонстративная зевота. Психологический портрет: это может свидетельствовать о глубокой неуверенности в себе, которая скрывается под маской дерзости и демонстративного безразличия.

Его поведение может быть попыткой скрыть настоящие эмоции и страхи,

– отмечает психолог.

Речь и словарный запас:

Анализ: речь подозреваемого была ограниченной, что может свидетельствовать о недостаточном уровне образования или ограниченном круге общения. Высказывания об интересе к психологии могут быть попыткой показать себя более умным и осведомленным.

речь подозреваемого была ограниченной, что может свидетельствовать о недостаточном уровне образования или ограниченном круге общения. Высказывания об интересе к психологии могут быть попыткой показать себя более умным и осведомленным. Психологический портрет: возможно, подозреваемый имеет ограниченный кругозор, что влияет на его способность к критическому мышлению и планированию.

Ярослава Евтищенко Клинический психолог Подозреваемый имеет черты, которые указывают на сочетание самоуверенности и внутренней недосформированности личности, хорошо поддается влиянию. Его поведение может быть защитной реакцией на стресс и страх. Подозреваемому характерны нарциссические черты, демонстративное поведение и неопытность. Возможно, у него есть склонность к импульсивным действиям и поверхностному анализу ситуаций, что могли привести к ошибкам в планировании и выполнении преступления.

Подозреваемый пытался вести себя самоуверенно на суде: смотрите видео

Психолог в итоге заметила, что не может характеризовать личность, которая на видео, как спокойную или уравновешенную.

С навыками демонстрации, да. Дерзости – да. При этом поведение парня указывает, что он находится в состоянии напряжения, хотя не кажется растерянным или озадаченным. Судя по кадрам из зала суда, психика парня не является сформированной, а тип нервной системы достаточно неустойчивый,

– добавляет Ярослава Евтищенко.

Справочно. Главным подозреваемым в убийстве Ирины Фарион, которое произошло 19 июля, является 18-летний Вячеслав Зинченко. Его задержали 25 июля, в тот же день ему объявили о подозрении. 26 июля Галицкий райсуд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого – арест на 60 суток без права на залог. Официально следствие не называет имя подозреваемого, но глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что озвученное в СМИ имя задержанного соответствует действительности. В суде юноша также сам назвал свое полное имя – Зинченко Вячеслав Федорович – и дату рождения – 3 апреля 2006 года.



Вячеслав Зинченко не признает вины в убийстве Фарион / Фото Getty Images

Идеологические взгляды Зинченко

OSINT-аналитики предварительно выяснили, что 18-летний Вячеслав Зинченко был подписан на многочисленные ультраправые группы, в том числе и российские, а также оставлял антисемитские комментарии.

В январе 2024 года юноша упоминал в сообщениях о российской неонацистской группировке NS/WP, которая якобы взяла на себя ответственность за убийство Фарион.

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Правоохранители сообщили, что во время следствия обнаружили, что подозреваемый мог готовить и другие покушения на жизнь публичных деятелей. В частности, в его телефоне нашли истории поиска мест пребывания депутатов, в том числе пророссийских. Информацию он искал 21 июля, то есть через 2 дня после убийства Ирины Фарион.

Подозреваемый написал прощальное письмо на случай, если пойдет что-то не так, но его не отправил. В записях подозреваемого отмечается, что он не хотел рассказывать родным, особенно отцу, не потому, что не доверяет им, а чтобы у них не было проблем.