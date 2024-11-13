Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зазначається, що наразі ще тривають слідчі та процесуальні дії та не були завершені усі необхідні експертизи.

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Зінченку продовжили запобіжний захід

В'ячеслав Зінченко перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб – тобто до 12 січня 2025 року включно.

Прокурор заявив, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави, не змінились.

Існує ризик, що підозрюваний у разі зміни запобіжного заходу може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Окрім того, в останнього відсутнє постійне місце проживання на території Львова чи області, де здійснюється досудове розслідування та буде надалі судовий розгляд,

– пояснив прокурор під час засідання.

Водночас сам В'ячеслав Зінченко заявив, що заперечує звинувачення.

Нагадаємо, що правоохоронці кваліфікували напад на Ірину Фаріон за статтею "Умисне вбивство". Стрільцеві, за законом, загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

До слова, раніше мер Львова пригадав, якою була його перша реакція на загибель Ірини Фаріон. За словами Садового, ворог намагався використати це вбивство, для того, щоб посварити українців.