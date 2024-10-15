Про це говориться у матеріалах суду, опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
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Правоохоронці перевіряють майже 300 номерів телефонів у ході розслідування вбивства Фаріон
В ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 про те, що в ході проведення комплексу заходів по даному кримінальному провадженні УКР ГУНП у Львівській області встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть бути причетні невстановлені особи, які користуються абонентськими номерами,
– йдеться у матеріалах справи.
Слідство отримало дозвіл на доступ до розмов 291 невідомого абонента, як зазначено в матеріалах справи. Суд задовольнив запит. Наразі аналізуються вхідні та вихідні дзвінки, SMS, GPRS, переадресація; дата і тривалість дзвінків; ідентифікаційні дані обладнання (абонентський номер, серійний номер, IMSI-код SIM-картки, IMEI), а також інформація про рух коштів за всіма номерами.
У разі наявності контракту, буде перевірено й дані про абонента.
Правоохоронці припускають, що власники цих номерів можуть бути причетними до злочину.