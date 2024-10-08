Про це стало відомо з чергового засідання суду в справі вбивства української мовознавиці Ірини Фаріон, інформує 24 Канал.

До теми Адвокат просив про домашній арешт: чи змінив суд запобіжний захід для В'ячеслава Зінченка

Чому на камерах могла бути не одна і та сама людина, а три

Адвокат В'ячеслав Зінченка стверджує, що за підсумками огляду матеріалів слідства, кадри з камер відеоспостереження, на яких міг бути підозрюваний, знімають принаймні двох різних людей. Однак сторона захисту вважає, що трьох.

Зокрема, на одному з відео зафіксовано переміщення, з погляду слідства, В'ячеслав Зінченка з вулиці Малоголосківська до вулиці Варшавська 64.

Різниця між зніманням особи, коли вона перебувала біля лісопарку, та коли вона з'являється на Варшавській 64, 8 хвилин. Ми не полінилися і пройшли цей шлях, навіть з'ясували коротку дорогу понад парканом. Дуже швидким кроком, майже бігом, ми пройшли цей маршрут за 25 хвилин, повільним кроком 30 хвилин,

– сказав адвокат.

Він також наголосив, що якщо проїжджати цей маршрут автівкою, то це займає принаймні 18 – 20 хвилин. Тобто неможливо одній людині з'явитися в одному місці біля лісопарку, а за 8 хвилин з'явитися на Варшавській 64 жодним чином.

На інших кадрах було знято пересування Зінченка з вулиці Костюшко на Театральну. Так, о 14:05 він поселиться на Театральній. І заходить в середину приміщення. Наступний кадр о 14:49 знімає Зінченка, котрий виходить по воду, тому що повертається потім з водою через 6 хвилин. Тобто з 14:05 по 14:49, згідно з матеріалами слідства, Зінченко перебував на вулиці Театральній, в місті помешкання.

"Водночас о 14:35 знімається той же самий Зінченко, з погляду слідства, який покидає Театральну, і в 14.36 виходить та просувається до центру Львова. Як одна і та ж людина може перебувати у двох різних місцях?" – спитав адвокат.

Він також наголосив, що на інших кадрах, яке надало слідство, імовірно, Зінченка знімали під час пересування пішохідними переходами, у приміщення тощо. Однак адвокат стверджує, що на різних кадрах також були різні люди з різним зростом. Причому різниця, за словами адвоката, дуже помітна.