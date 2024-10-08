Об этом стало известно из очередного заседания суда по делу убийства украинского языковеда Ирины Фарион, информирует 24 Канал.

К теме Адвокат просил о домашнем аресте: изменил ли суд меру пресечения для Вячеслава Зинченко

Почему на камерах мог быть не один и тот же человек, а три

Адвокат Вячеслав Зинченко утверждает, что по итогам осмотра материалов следствия, кадры с камер видеонаблюдения, на которых мог быть подозреваемый, снимают по крайней мере двух разных людей. Однако сторона защиты считает, что трех.

В частности, на одном из видео зафиксировано перемещение, с точки зрения следствия, Вячеслав Зинченко с улицы Малоголосковская до улицы Варшавская 64.

Разница между съемкой лица, когда она находилась возле лесопарка, и когда она появляется на Варшавской 64, 8 минут. Мы не поленились и прошли этот путь, даже выяснили короткую дорогу над забором. Очень быстрым шагом, почти бегом, мы прошли этот маршрут за 25 минут, медленным шагом 30 минут,

– сказал адвокат.

Он также отметил, что если проезжать этот маршрут на машине, то это занимает по крайней мере 18 – 20 минут. То есть невозможно одному человеку появиться в одном месте возле лесопарка, а за 8 минут появиться на Варшавской 64 никоим образом.

На других кадрах было снято передвижение Зинченко с улицы Костюшко на Театральную. Так, в 14:05 он поселится на Театральной. И заходит в середину помещения. Следующий кадр в 14:49 снимает Зинченко, который выходит за водой, потому что возвращается потом с водой через 6 минут. То есть с 14:05 по 14:49, согласно материалам следствия, Зинченко находился на улице Театральной, в городе помещения.

"В то же время в 14:35 снимается тот же самый Зинченко, с точки зрения следствия, который покидает Театральную, и в 14.36 выходит и продвигается к центру Львова. Как один и тот же человек может находиться в двух разных местах?" – спросил адвокат.

Он также отметил, что на других кадрах, которое предоставило следствие, вероятно, Зинченко снимали во время передвижения по пешеходным переходам, в помещение и тому подобное. Однако адвокат утверждает, что на разных кадрах также были разные люди с разным ростом. Причем разница, по словам адвоката, очень заметна.