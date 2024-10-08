Об этом стало известно из очередного заседания суда по делу убийства Ирины Фарион, информирует 24 Канал.

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Рассмотрение апелляции относительно меры пресечения для Вячеслава Зинченко

Сам Вячеслав Зинченко присоединился к заседанию через видеосвязь.

Защитник подозреваемого Зинченко просит изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

"Никто из свидетелей не сказал точно, что это именно тот парень, который совершил преступление. Поэтому я считаю, что такая строгая мера наказания как пребывание под стражей, не является оправданной. Прошу учесть, что ему всего 18 лет и он уже третий месяц находится под стражей", – говорит адвокат подозреваемого Игорь Сулима.

Кроме этого во время заседания суда защитники подозреваемого утверждают, что на камерах слежения зафиксировано несколько разных людей. Прокурор отметил, что в ходе проверки было установлено, что некоторые камеры наружного наблюдения из-за не перевода часов или перепадов напряжения отражают неправильное время.

"Сторона защиты пытается доказать, что Зинченко никогда не находился на месте преступления. В то же время согласно заключению эксперта одорологической экспертизы на скамейке, которая есть на месте преступления, обнаружены запаховые следы, которые с вероятностью в 99% принадлежат Зинченко", - сказал прокурор.

Прокуроры настаивают на оставлении решения суда первой инстанции без изменений. А именно речь идет о содержании под стражей без залога.

"Пока свидетели и потерпевшие не допрашивались судом. Поэтому судом первой инстанции верно учтен риск давления на свидетелей. Поэтому я считаю, что решение судьи первой инстанции является обоснованным", – добавил прокурор.

После этого судьи удалились в совещательную комнату. Так, по результатам судебного заседания суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката и оставил в силе избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.