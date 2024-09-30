Об этом Елена Зинченко рассказала в интервью журналистам ТСН. Женщина также утверждает, что ее сын якобы не причастен к убийству Ирины Фарион.

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Мать Зинченко утверждает, что ее сын не причастен к убийству

Елена Зинченко утверждает, что в районе, где убили украинского языковеда, ее сына якобы вообще не было. Более того, она говорит, что ни одного прямого доказательства его виновности нет.

Я вообще не понимаю, на каких основаниях его арестовали. Поэтому я даже возмущена. Тот парень в панамке не похож на моего сына. Тот парень более худощавый, у него другое лицо. Все, что сейчас происходит, эти суды – это незаконное решение,

– сказала она.

Мать Вячеслава Зинченко также добавила, что ее сын "вообще не знал, кто такая Ирина Фарион". И она подчеркнула, что если следствие будет честным и открытым, то оно "докажет, что Слава невиновен".

"Тогда мы сможем доверять следствию, тогда скажу, что в нашей стране есть правосудие", – отметила она.

Кроме этого, женщина на вопрос о том, каким будет финал следствия, ответила, что "Славика отпускают, это точно".

Она также добавила, что ее сын боится за свою жизнь, ведь ему угрожал "только один человек и мы знаем, кто это". По словам Елены, до своего недавнего ареста Вячеслав успешно закончил первый курс университета и готовился поступить на второй курс по специальности "журналистика".

К слову, сторона обвинения утверждает, что Вячеслав Зинченко был на месте преступления с вероятностью 99,9%. Адвокат дочери Ирины Фарион Наталья Романик отметила, что результаты экспертизы "противоречат заявлениям подозреваемого" и в совокупности с другими доказательствами создает цельную картину.

Кроме этого, сторона обвинения отметила, что будет требовать пожизненного заключения для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Для этого нужно переквалифицировать статью обвинения.