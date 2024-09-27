Среди прочего в полицию был предоставлен запрос относительно возможных заказчиков убийства, сообщников, мотивов преступления и дополнительных обстоятельств. Об этом пишет "Украинская правда".

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Что сказали в полиции по делу Фарион

В ответ на запрос журналистов по делу убийства Фарион в Нацполиции сообщили, что следствие не позволяет разглашать информацию о ходе досудебного расследования.

Согласно статье 8 Закона Украины "О доступе к публичной информации" тайной признается информация, которая содержит тайну досудебного расследования,

– сказали в полиции.

Там также добавили, что сведения досудебного расследования могут разглашаться, если на это будет письменное разрешение следователя или прокурора и только в том объеме, который они определят возможным.

"На разглашение запрашиваемой информации письменного разрешения следователя или прокурора в настоящее время не предоставлено", – подытожили полицейские.

Напомним, что недавно адвокат дочери Фарион Наталья Романик заявила, что в деле якобы появились новые доказательства. В частности, речь шла о том, что экспертиза показала, что подозреваемый Зинченко "был на месте преступления с вероятностью 99,99%".