Серед іншого до поліції був наданий запит щодо можливих замовників убивства, спільників, мотивів злочину та додаткових обставин. Про це пише "Українська правда".

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Що сказали у поліції щодо справи Фаріон

У відповідь на запит журналістів щодо справи вбивства Фаріон у Нацполіції повідомили, що слідство не дозволяє розголошувати інформацію щодо перебігу досудового розслідування.

Згідно зі статтею 8 Закону України "Про доступ до публічної інформації" таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування,

– сказали у поліції.

Там також додали, що відомості досудового розслідування можуть розголошуватися, якщо на це буде письмовий дозвіл слідчого або прокурора та лише у тому обсязі, який вони визначать можливим.

"На розголошення запитуваної інформації письмового дозволу слідчого або прокурора на теперішній час не надано", – підсумували поліцейські.

Нагадаємо, що нещодавно адвокатка доньки Фаріон Наталія Романик заявила, що у справі нібито з'явилися нові докази. Зокрема, йшлося про те, що експертиза показала, що підозрюваний Зінченко "був на місці злочину з ймовірністю 99,99%".