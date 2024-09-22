Про це заявила адвокатка доньки Фаріон в інтерв'ю "Українським новинам". Наталія Романик зазначила, що цей доказ "суперечить заявам підозрюваного".

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Підозрюваний у вбивстві Фаріон "був на місці злочину з ймовірністю 99,99%"

Правозахисниця зазначила, що продовження строку досудового розслідування є звичною практикою в категорії таких справ. Наголосила, що розслідується особливо важкий злочин. Тому слідство має бути особливо ретельним, повним, а це потребує часу.

Щодо продовження строку тримання під вартою, то слідство заявило нові докази, зокрема, висновок одорологічної експертизи, експертизи запахових слідів, відповідно до результатів якої, Зінченко був на місці злочину з ймовірністю 99,99%. Цей доказ суперечить заявам підозрюваного, що він не бував на місці злочину, і в сукупності з іншими доказами творить цільну картину,

– заявила Наталія Романик.

Зверніть увагу! Напередодні, 19 вересня, адвокат підозрюваного В'ячеслава Зінченка Ігор Сулима розповів 24 Каналу, що на цей момент немає багато нових фактів у справі, зокрема, ще не знайшли знаряддя вбивства чи інших доказів.