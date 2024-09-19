Галицький районний суд міста Львова продовжив досудове розслідування у справі вбивства Фаріон на 6 місяців, а саме до 26 січня 2025 року. Також, згідно з рішенням суду, підозрюваний весь цей час перебуватиме під вартою, повідомили Новини.Live у телеграм каналі.

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Зінченко сам просив продовжити запобіжний захід

На сайті Новини.Live пише, що під час засідання підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко сам заявив, що хоче, щоб йому продовжили запобіжний захід. Він переймається за свою безпеку. "Якщо зі мною щось станеться — то знайте, що мені допомогли. Я прошу суд продовжити мені запобіжний захід", – заявив він.

Також під час суду донька Фаріон підійшла до підсудного. Вона показала йому фото матері та сказала: "Хай подивиться, не відвертається".

Варто зазначити, що наприкінці серпня за клопотанням слідчого Зінченку надали особисту охорону та перевели до іншого СІЗО.

Чому для Зінченка переобирали запобіжний захід Тому що дія чинного запобіжного заходу закінчиться 22 вересня цього місяця.

До слова, раніше адвокат родини вбитої Наталія Романик повідомила, що хоче домогтися довічного ув'язнення для підозрюваного.