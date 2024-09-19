Согласно решению суда, подозреваемый будет находиться под стражей до 26 января 2025 года, сообщили Новости.Live в телеграмм канале.

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Зинченко сам просил продлить меру пресечения

На сайте Новости.Live пишет, что во время заседания подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко сам заявил, что хочет, чтобы ему продлили меру пресечения. Он переживает за свою безопасность. "Если со мной что-то случится - то знайте, что мне помогли. Я прошу суд продлить мне меру пресечения", – заявил он.

Также во время суда дочь Фарион подошла к подсудимому. Она показала ему фото матери и сказала: "Пусть посмотрит, не отворачивается".