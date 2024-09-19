Об этом 24 Каналу заявил адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Игорь Сулима. По его словам, не добавилось доказательств, которые бы подтверждали вину подозреваемого Вячеслава Зинченко.

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"Из тех материалов, которые я видел, всего, что мне было предоставлено, не добавилось никаких доказательств, которые бы подтверждали вину Вячеслава. Каких-либо прямых, косвенных доказательств нет. Я понимаю, что определенные материалы еще, наверное, у экспертов, проводятся какие-то экспертизы. Но тем, чем я владел, то все как было, так и осталось", – сказал он.

Обратите внимание! 19 июля во Львове убили языковеда Ирину Фарион. Правоохранители подозревают 18-летнего Вячеслава Зинченко, который утверждает, что не убивал Фарион. Впоследствии 24 июля ответственность за убийство взяли на себя представители российского неонацистского движения NS/WP. Следствие продолжается. Продолжается проверка, был ли Зинченко причастен к этой организации.

Снимал ли Зинченко три квартиры и дом

Известно, что Вячеслав Зинченко снимал во Львове три квартиры. Игорь Сулима отметил, что подозреваемый снимал их на букинге поочередно, потому что в тех датах, когда заканчивалось проживание, начинали жить другие люди.

Поэтому я не вижу здесь каких-то конспиративных движений. Когда говорили, что он меняет квартиры, это конспирация. Нет, я думаю, что защита докажет, что люди снимали эти квартиры через букинг. Снимали даже быстрее. Поэтому он заканчивал там жить и переезжал на другую квартиру,

– заверил он.

Также на окраине Львова правоохранители обнаружили загородный дом, который мог использоваться Зинченко во время подготовки убийства Фарион. В нем нашли вещи, которые могли принадлежать подозреваемому. Адвокат утверждает, что ему об этом ничего не известно.

"Мой подзащитный мне ничего не говорил. Я об этом ничего не знаю, ничего сообщить не могу, что это за загородный дом, откуда взялся и так далее. Звучало, что якобы в лесу нашли какой-то дачный домик. Он его не снимал. Я не знаю, кто там жил, или это были люди без определенного места жительства. Знаю, что там будто образцы сигарет были найдены, вода, одеяло. Но никакого отношения к нему не имеет", – добавил Сулима.

Продолжат ли досудебное расследование

Адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион отметил, что следствие еще не завершено. 22 сентября заканчивается срок содержания под стражей и срок досудебного расследования. Он уверен, что досудебное расследование будет продолжено, а содержание под стражей будет рассматриваться в суде. К ходатайству должны прилагаться материалы, подтверждающие причастность Вячеслава Зинченко.

На сегодня я не могу ничего сказать, потому что думаю, примерно с 16 числа будут подаваться определенные ходатайства. Вероятнее всего, тогда я получу приложения к ходатайствам с точки зрения доказательной базы или почему нужно продолжить досудебное расследование, срок содержания под стражей,

– пояснил Игорь Сулима.