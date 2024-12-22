22 декабря 2024 года в телеграм-канале появилась информация о том, что в Волновахском районе четверо военнослужащих ВСУ попали под артобстрел, передает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

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Жуткие подробности казни украинцев

Отступив, украинские воины укрылись в частном доме и оказались в окружении российской армии.

Наши бойцы начали по одному выходить из здания. Оккупанты взяли их в плен, двух защитников оставили лежать на земле, а еще двух вывели на дорогу.

После этого захватчики из автоматического оружия цинично расстреляли четырех пленных защитников.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

К слову, с начала полномасштабного вторжения подтверждено 177 случаев казни украинских военнопленных, из них 109 в 2024 году.