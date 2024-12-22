22 грудня 2024 року у telegram-каналі з'явилася інформація про те, що у Волноваському районі четверо військовослужбовців ЗСУ потрапили під артобстріл, передає 24 Канал із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

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Моторошні подробиці страти українців

Відступивши, українські воїни укрились в приватному будинку та опинились в оточенні російської армії.

Наші бійці почали по одному виходити з будівлі. Окупанти взяли їх у полон, двох захисників залишили лежати на землі, а ще двох вивели на дорогу.

Після цього загарбники з автоматичної зброї цинічно розстріляли чотирьох полонених оборонців.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення підтверджено 177 випадків страти українських військовополонених, з них 109 у 2024 році.